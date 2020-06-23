В России арестован высокий чин МВД по подозрению в сотрудничестве с СБУ
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
"Задержан начальник районного отдела МВД Управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г.р", – заявили агентству в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В ФСБ сообщают, что, полицейский "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБУ и по его заданию собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".
Как сообщил Интерфаксу источник, Дмитрий Борзенков, возможно, передавал украинским спецслужбам секретные сведения, связанные с передвижением российских войск.
В настоящее время проверяются и другие эпизоды противоправной деятельности полицейского. Анонимный источник не исключает, что по результатам служебной проверки могут быть применены санкции в отношении руководителя управления МВД по Курской области, вплоть до его увольнения.
Дмитрий Борзенков арестован до 18 августа.
Как ранее сообщал Фокус:
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