В России арестован высокий чин МВД по подозрению в сотрудничестве с СБУ

ФСБ РФ арестовала начальника районного отдела МВД по Курской области по подозрению в государственной измене. Предполагают, что он передавал украинским спецслужбам секретные сведения о передвижении российских войск.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"Задержан начальник районного отдела МВД Управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г.р", – заявили агентству в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ФСБ сообщают, что, полицейский "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБУ и по его заданию собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

Как сообщил Интерфаксу источник, Дмитрий Борзенков, возможно, передавал украинским спецслужбам секретные сведения, связанные с передвижением российских войск.

В настоящее время проверяются и другие эпизоды противоправной деятельности полицейского. Анонимный источник не исключает, что по результатам служебной проверки могут быть применены санкции в отношении руководителя управления МВД по Курской области, вплоть до его увольнения.

Дмитрий Борзенков арестован до 18 августа.

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