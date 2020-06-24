"Пушистый Иисус" и исчезнувшие фаллосы: 10 самых неудачных примеров реставраций

На днях реставратор мебели, чьи имя не разглашается, умудрился испортить копию знаменитого полотна испанского художника Бартоломе Эстебана Мурильо "Непорочное зачатие". Более того, за свою работу с владельца картины "мастер" взял 1200 евро и, даже пытался исправить содеянное, чем усугубил состояние Девы Марии, которая стала похожа на корявый детский рисунок.

Саркофаг Тутанхамона

Один из самых известных случаев "недореставрации". 3300-летнюю погребальную маску фараона Тутанхамона, которая находится в Египетском музее в Каире, повредили во время транспортировки в 2014 году. У фараона отлетела бородка. Сотрудники запаниковали и прицепили ее эпоксидным клеем, заляпав им все вокруг. Причем делали они это при посетителях музея. Когда пытались оттереть – поцарапали маску. Сотрудников наказали, а маску спасли немецкие реставраторы.

"Пушистый Иисус"

Фреска, которую теперь многие считают отдельным произведением искусства. Фреска, изображавшая Иисуса под названием Ecce Homo ("Се человек"), находится в церкви города Борха в Испании. Автором ее является Элиас Гарсиа Мартинес. С конца XIX века фреска несколько облупилась и в 2010 году 83-летняя прихожанка церкви Сесилия Хименес предложила ее отреставрировать. Процесс длился два года, а когда Сесилия закончила, оказалось, что Иисус стал пушист и неузнаваем. Острословы стали называть фреску "Пушистый Иисус" или Ecce Mono ("Се обезьянка"). Старушка объясняла свое творческое видение отсутствием опыта и отвратительным освещением в церкви.

Психоделическая Дева Мария

Еще одна добрая прихожанка в Испании взялась обновить деревянную скульптуру XV века, изображающую Деву Марию с младенцем Иисусом и святой Анной. Луиза-Мария Менендес просто привела ее в надлежащий вид, по ее мнению, вид, покрасив яркими эмалевыми красками. А когда профессиональные реставраторы ужаснулись, заявила, что всем ее соседям результат понравился. "Я всегда любила рисовать, а статуи выглядели старыми и унылыми. Я разрисовала их, как могла, используя те цвета, что посчитала нужным", - заявила Луиза-Мария.

Исчезнувший Да Винчи

В 2001 году эксперт по творчеству Леонардо да Винчи Карло Педретти обнаружил утерянный рисунок Леонардо в частной коллекции в Италии. Считалось, что это набросок к полотну "Орфей, атакованный фуриями". Счастье длилось недолго. Вскоре Педретти объявил, что команда "колоссально неосведомленных реставраторов" разрушила историческое произведение искусства, обработав его водой и спиртом. Рисунок просто исчез. Педретти надеялся, что, возможно, удастся восстановить его, но попытки оказались тщетны.

Младенец Иисус с головой Лизы Симпсон

Статую Девы Марии с младенцем Иисусом начала ХХ века в канадском Онтарио повредили вандалы. Они отбили голову Иисусу. Пока в церкви решали, что делать, местная художница Хизер Уайз предложила заменить ее бесплатно - и священники согласились. Тем более, что восстановление головы в прежнем виде оценивали в семь тысяч долларов. Но Уайз вылепила из глины что-то напоминающее мультяшную Лизу Симпсон. Причем от дождя голова начала таять. Фото обновленного младенца Иисуса разошлись по соцсетям и вандалы, укравшие оригинальную голову, раскаялись и вернули ее, подбросив в церковь. А художница потребовала свое произведение назад и заявила, что это была временная голова, та, которую она вырезала из мрамора, была бы лучше.

Мультяшные фрески

Древние буддийские фрески эпохи Династии Цинь (X век) в китайском храме Юньцзе нуждались в бережной реставрации и консервации. Работы обошлись в баснословные 100 000 фунтов стерлингов. И старинное произведение искусства превратилось в яркую картинку из комиксов. "Это полное уничтожение культурной реликвии, в мире подобных фресок больше не существует", - рассказал эксперт по реставрации фресок из Дуньхуанской академии Ван Цзиньюй. Двух чиновников уволили, один из них пытался оправдаться и заявил, что это "был несанкционированный проект по консервации".

Пропавшие фаллосы

700-летняя фреска изображающая Древо плодородия со свисающими с ветвей фаллосами, была обнаружена в 2000 году в итальянской коммуне Масса-Мариттима. В 2011 году фреску решили отреставрировать и часть фаллосов бесследно исчезла. Изначально их было 25, после реставрации – значительно меньше. "Мастера" оправдывались тем, что фреска была сильно повреждена и фаллосы сохранить не удалось.

Крепость "Губка Боб"

Византийская крепость в турецком городе Шиле несколько обветшала со временем. И местные власти решили ее обновить. В 2000 году полученный результат вызвал грандиозный скандал, который даже разбирали в турецком парламенте. Туристы начали сравнивать новенькую крепость с Губкой Бобом. Муниципальные чиновники оправдывались, что крепость была старая и страшная, зато теперь на нее приятно смотреть и критики не учитывают "события и решения, принятые в процессе восстановления".

Святой Антоний Падуанский после салона красоты

Статуя святого Антония Падуанского (XIX век) из Соледада в Колумбии была отправлена на реставрацию после того, как ее подпортили термиты. Когда святого вернули в церковь, то оказалось, что Антоний несколько видоизменился – у него появился макияж и томный взгляд. В соцсетях заявили, что теперь святой больше похож на Деву Марию, чем на Антония. Джованни Монтеро, бывший министр культуры, был возмущен и заявил прессе, что "человек, работавший над статуей, не может называться реставратором, ведь он исказил черты святого".

Варварский ремонт Великой китайской стены

Считается, что одно из самых известных и впечатляющих сооружений Китая видно из космоса. Теперь оттуда можно рассмотреть почти двухкилометровых участок, который был "отремонтирован" весьма оригинальным способом. Разрушающуюся стену со сторожевой башенкой просто залили смесью извести и песка. Теперь на стене нет зубцов и башни, зато она стала шире и по ней удобно ходить, не спотыкаясь о древние камни XIV века. Скандал был грандиозен, виновные наказаны, а оставшуюся Великую китайскую стену с тех пор ремонтируют более бережно.