В Москве прошел парад победы в разгар эпидемии коронавируса

На Красной площади в Москве прошел парад Победы, отложенный в мае из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ТАСС.

В мероприятии приняли участие 216 единиц военной техники и 13 тысяч военнослужащих. Над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов различных типов.

На парад приехали лидеры Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Сербии и самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии. Из стан Европейского Союза на торжество не прибыл никто.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поприветствовал войска. После этого президент РФ Владимир Путин произнес торжественную речь.

"Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамена и штандарты нацистов - как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения", – сказал он.

Путин также заявил, что именно советский народ "разгромил более шестисот дивизий врага, уничтожил 75% от общего числа самолетов, танков, артиллеристских орудий противника и до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь".

"В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне", – сказал он.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявлял, что в параде примут участие только военные с иммунитетом к коронавирусу. А главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков рассказал, что все участники парада были якобы изолированы, включая персонал, который занимался подготовкой мероприятия.

На трибунах сидели с учетом социальной дистанции, однако попасть туда смогли далеко не все, приглашенные должны были предоставить справку, что они не больны коронавирусом.

Отметим, с начала распространения коронавирусной инфекции в России, по состоянию на утро 24 июня, COVID-19 заразился 606 881 человек. За прошедшие сутки выявлено 7176 новых случаев. Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (+811 человек за сутки).

Напомним, президент России Владимир Путин распорядился, чтобы парад Победы, который был запланирован на 9 мая, но отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, был проведен 24 июня. Именно в этот день в 1945 году на Красной площади прошел парад, посвященный победе над нацистской Германией.

Как ранее сообщал Фокус:

9 мая в Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел военный парад по случаю Дня победы.