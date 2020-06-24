Завтра разработчики "Ведьмака" представят новую игру Cyberpunk 2077

Об этом студия CD Projekt RED сообщила в Facebook.

Презентация состоится на платформе Twitch. В ходе нее разработчики покажут новый 25-минутный геймплейный ролик.

Также поляки обещают подробно рассказать об одной из особенностей их новой игры. Показ состоится в 19:00 по Киеву.

Релиз Cyberpunk 2077 несколько раз переносили. Изначально он должен был состояться 16 апреля, но в итоге его запланировали на 19 ноября 2020 года.

"В нашей игре так много контента и такое большое количество различных систем, взаимодействующих друг с другом, что нам нужно еще поработать над балансом механик и устранить баги", – объясняли перенос игры в компании.

Сначала игра выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC, а в будущем появится также на PlayStation 5 и Xbox Series X.

Игра является продолжением настольной игры Cyberpunk 2020, действия будут происходить спустя 57 лет в большом городе Night City. Cyberpunk 2077 расскажет о приключениях персонажа по имени Ви.