Ефремов готов усыновить детей погибшего по его вине в ДТП

Об этом адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы", передает Газета.ру.

"Реально человек готов нести наказание. Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю. К сожалению, определенные люди не дают возможность. Посмотрим, еще все впереди", – сказал Пашаев.

Он добавил, что Ефремов "больше ни с кем договариваться не собирается".

"Уже попытался, хотел разговаривать, хотел возместить, чтобы ему морально легче было. Не то что мы кому-то хотим платить, чтобы они пошли написали заявление, чтоб прекратили уголовное дело", – отметил Пашаев.

По его словам, дело Ефремова будет передано в суд уже "на днях".

"В мировой истории такого не было, наверное, за короткий срок. С одной стороны, это очень хорошо. С другой стороны, это очень плохо. Очень хорошо, что следствие работает оперативно. Очень плохо, что тысячи людей сидят в тюрьмах, годами к ним не ходят", — сказал адвокат.

Пашаев заявил, что Ефремов также готов возместить такую сумму ущерба, которую назначит суд, а отказ потерпевшей стороны принять деньги, он связал с чьим-то "черным пиаром".

"Видимо, кое-кто отговаривает потерпевшую сторону. Могу подтвердить, что Ефремов готов на любую помощь родным Захарова. К сожалению, пока у нас не получилось выйти с ним на прямой контакт. На днях я взял из дела номер телефона брата погибшего, свяжусь с ним", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

8 июня около 23:00, в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, умер в больнице.

Российский актер признал свою вину в случившемся. Позже СМИ сообщили, что в моче Ефремова, обнаружены следы наркотиков, а в крови – 2,1 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки.