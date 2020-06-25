Сын Никиты Хрущева убил себя выстрелом в голову, – СМИ

Причиной смерти Сергея Хрущева, сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, стало огнестрельное ранение в голову.

Об этом пишет агентство Associated Press.

Согласно заявлению полиции, признаков насильственной смерти нет.

Причина смерти была установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

О смерти Хрущева-младшего сообщалось еще 18 июня, но тогда не поступало информации о самоубийстве.

Сергей Хрущев имел российское и американское гражданство. В 1991 году его пригласили в университет Брауна для чтения лекций по истории холодной войны. Впоследствии он остался жить в США.

В СССР Хрущев-младший занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2016 году на 88-м году жизни после болезни скончалась дочь Никиты Хрущева публицист Рада Аджубей.