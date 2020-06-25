Сын Никиты Хрущева убил себя выстрелом в голову, – СМИ
Причиной смерти Сергея Хрущева, сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, стало огнестрельное ранение в голову.
Об этом пишет агентство Associated Press.
Согласно заявлению полиции, признаков насильственной смерти нет.
Причина смерти была установлена в результате патологоанатомической экспертизы.
О смерти Хрущева-младшего сообщалось еще 18 июня, но тогда не поступало информации о самоубийстве.
Сергей Хрущев имел российское и американское гражданство. В 1991 году его пригласили в университет Брауна для чтения лекций по истории холодной войны. Впоследствии он остался жить в США.
В СССР Хрущев-младший занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2016 году на 88-м году жизни после болезни скончалась дочь Никиты Хрущева публицист Рада Аджубей.
- Ранее бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опубликовала пародийное письмо, направленное якобы первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву от американского экс-президента Джона Кеннеди в разгар Карибского кризиса.