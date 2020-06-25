В ЕС впервые рекомендовали препарат для лечения COVID-19

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Если препарат все же разрешат использовать, его можно будет выписывать взрослым и подросткам от 12 лет, которым нужна кислородная терапия.

Таким образом, Ремдесивир стал первым препаратом, который может получить разрешение на использование в Евросоюзе.

Также отмечается, что эффективность и безопасность препарата оценивали в кратчайшие сроки с помощью специального подхода, используемого агентством во время ЧС в области здравоохранения.

Исследование показало, что пациенты, которые принимали Ремдесивир, выздоровели примерно за 11 дней, а пациенты, получавшие плацебо – за 15 дней. Этот эффект не наблюдался у пациентов с легким и умеренным течением болезни: срок выздоровления составил 5 дней для обеих групп.

Пациенты с тяжелым течением заболевания (таких было около 90% исследуемой группы) выздоравливали за 12 дней (с приемом препарата) и 18 дней (с приемом плацебо).

Но в агенстстве также отмечают, что у препарат не влиял на ход выздоровления тех пациентов, которые принмали Ремдесивир когда уже находились на искусственной вентиляции легких.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинская фармкомпания "Дарница" заявила, что готова наладить производство гидроксихлорохина, который в некоторых странах мира используется как эспериментальное лекарство от коронавируса. В то же время, в компании предупредили: клинических исследований по эффективности лечения COVID-19 таким препаратом нет.

Украинская фармацевтическая компания Biopharma будет вместе с ведущими мировыми партнерами разрабатывать гиперимунный иммуноглобулин для лечения COVID-19.