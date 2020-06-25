В Туркменистане создадут мессенджер "правдивой информации"
Об этом сообщает информационное госагентство страны.
Бердымухамедов с помощью мессенджера хочет "распространять среди населения достоверную информацию".
"Вместе с тем, президент акцентировал внимание на важности размещения площадок отечественных СМИ в популярных социальных сетях с целью донесения до мирового сообщества достигнутых во всех сферах национальной экономики успехов", – сказано в сообщении.
Напомним, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов распорядился запретить использовать слово "коронавирус", чтобы информация о пандемии не распространялась.
Как ранее сообщал Фокус:
- Несмотря на пандемию коронавируса, в Туркменистане после месячного перерыва возобновился национальный чемпионат по футболу. При этом, на играх разрешено присутствовать зрителям.
- В Лебапской области Туркменистана полицейские задерживают людей, которые стоят в длинных очередях у банкоматов, чтобы снять деньги в условиях нехватки наличных. Задержанных освобождают после допросов, требуя от них не стоять больше в очередях.