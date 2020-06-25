В Туркменистане создадут мессенджер "правдивой информации"

Об этом сообщает информационное госагентство страны.

Бердымухамедов с помощью мессенджера хочет "распространять среди населения достоверную информацию".

"Вместе с тем, президент акцентировал внимание на важности размещения площадок отечественных СМИ в популярных социальных сетях с целью донесения до мирового сообщества достигнутых во всех сферах национальной экономики успехов", – сказано в сообщении.

Напомним, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов распорядился запретить использовать слово "коронавирус", чтобы информация о пандемии не распространялась.

Как ранее сообщал Фокус:

Несмотря на пандемию коронавируса, в Туркменистане после месячного перерыва возобновился национальный чемпионат по футболу. При этом, на играх разрешено присутствовать зрителям.