"Спорт убивает все вирусы!": в Туркменистане возобновился чемпионат по футболу

На играх разрешено присутствовать зрителям

Несмотря на пандемию коронавируса, в Туркменистане после месячного перерыва возобновился национальный чемпионат по футболу. При этом, на играх разрешено присутствовать зрителям.

Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Туркменистана.

На стартовой встрече четвертого тура, в которой встречались "Алтын Асыр" и "Копетдаг", занимающие третье и первое место в турнирной таблице, присутствовало около 300 болельщиков (стадион вмещает 20 тыс. зрителей). Игра завершилась ничьей 1:1.

Как отмечает агентство France-Presse, на зрителях, присутствующих на матче, не было масок. А один из болельщиков "Копетдага", 60-летний фанат по имени Мурад, заявил изданию, что не боится коронавируса и планирует постоянно ходить на стадион.

"Спорт убивает все вирусы! Иммунитет повышается, когда побеждает любимая команда", – пошутил он.

Чемпионат Туркменистана проходит в четыре круга с участием восьми клубов ("Алтын Асыр", "Ахал", "Шагадам", "Небитчи", "Ашхабад", "Энергетик", "Мерв", "Копетдаг"). Он был приостановлен в марте после трех туров.

Напомним, Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) приняла решение проводить матчи национального первенства, несмотря на пандемию коронавируса. 4 апреля в стране стартовал новый футбольный сезон, хотя матчи пока планируется проводить без зрителей на трибунах.

Также футбольный чеспионат решили не останавливать в Беларуси.

Как ранее сообщал Фокус:

Футбольный клуб "Динамо-Брест" пригласил виртуальных зрителей на игру полуфинала чемпионата Беларуси.

Немецкий футболист Бенедикт Хеведес, выступающий за московский "Локомотив", раскритиковал россиян за недостаточное внимание к эпидемии коронавируса. Спортсмен пришел в шок, когда увидел, что во время пандемии люди все еще сидят в кафе, ездят на метро и ходят по улицам. Происходящее футболист назвал "безумием".