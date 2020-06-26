В Европе не воспринимают российскую угрозу так же серьезно, как в США, – Помпео

Об этом Помпео сказал на организованном фондом Маршалла веб-мероприятии "Брюссельский форум", передает Голос Америки.

"Мы считаем Россию серьезной угрозой", – подчеркнул Помео, отметив, что, если страны Европы тратят на свои оборонные расходы меньше, чем предусмотренные уставом НАТО 2% от национального ВВП, то это говорит о том, что Берлин не воспринимает российскую угрозу так же серьезно, как США.

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Госсекретарь США снова призвал Европу повысить собственную ответственности за свою оборону.

Комментируя вывод части американского военного контингента из Германии, о чем ранее заявлял Дональд Трамп, Помпео сказал, что США хотят пересмотреть стратегическое позиционирование своих военных сил в мире.

По его словам, сегодня меняется сама характеристика угроз, в частности строительство "Северного потока-2".

"Значительная часть энергии Германии будет теперь связана с Россией настолько глубоким и фундаментальным образом, что у Владимира Путина, который, по всей вероятности, останется у власти в течение достаточно долгого времени, будет возможность, реальная возможность, нанести существенный ущерб Германии, если он решит это сделать", – сказал Помпео.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая российская угроза является выдумкой.