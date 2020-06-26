Более 20 млн американцев могли заразиться коронавирусом, – директор CDC

В США коронавирусом могли заразиться более 20 тысяч человек, согласно последней оценке чиновников здравоохранения. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) говорят, что истинное число инфицированных, вероятно, будет в 10 раз больше официальной статистики. Об этом сообщает ВВС.

Такое заявление было сделано на фоне вспышки COVID-19 в штате Техас, который был вынужден снова вернуться на карантин. На данный момент в США официально подтверждено 2,47 млн случаев коронавируса и 126 летальных исходов.

Вашингтонский университет прогнозирует к октябрю 180 тыс. летальных случаев, или же 146 тыс. смертей, если 95% американцев будут носить маски.

"Наша лучшая оценка на данный момент заключается в том, что на каждый зарегистрированный случай приходится 10 других", – заявил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США вирусолог Роберт Редфилд.

По мнению эксперта, такая ситуация сложилась потому, что тестировались на коронавирус лишь люди с симптомами, а бессимптомные носители такой проверки не проходили.

"Вероятно, мы распознали около 10% вспышек, основываясь на методах, которые мы используем для диагностики в период с марта, апреля по май", – добавил глава CDC.

Редфилд отметил, что от 5 до 8% населения США были подвержены воздействию вируса, и призвал американцев и дальше соблюдать социальную дистанцию, носить маски и мыть руки.

В это же время, в штате Техас, который одним из первых требовал снятия карантина, произошла масштабная вспышка коронавируса. Ситуация побудила губернатора-республиканца Грега Эбботта временно приостановить смягчение карантина.

"Эта временная пауза поможет нашему штату справиться с проблемой, пока мы не сможем безопасно перейти к следующему этапу открытия нашего штата для бизнеса", – заявил губернатор.

В четверг, 25 июня, в штате были подтверждены рекордные 5 996 новых случаев коронавируса. Также было зафиксировано 47 смертей, что является самым высоким однодневным показателем за месяц.

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