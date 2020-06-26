Четырех британцев оштрафовали на $36 тыс. и лишили права на работу в Сингаперу за тур по барам

В Сингапуре четырех британцев оштрафовали на 36 тыс. долларов (на 9 тыс. долларов каждый) и лишили права на работу в стране после того, как их засекли за визитами сразу в три бара во время строгого карантина. Об этом пишет ВВС.

Карантин стартовал в Сингапуре 7 апреля и продолжался до 1 июня, хотя рестораны и бары оставались закрытыми до 19 июня.

Но, судя по записям с уличных камер, Нил Гордон Бьюкен, 30 лет, Перри Скотт Блэр, 37 лет, Джеймс Титус Битт, 33 года, и Джозеф Уильям Пойнтер, 35 лет – посетили три бара за 45 минут и везде им наливали спиртное на вынос. Потом они направились на набережную и сидели там некоторое время.

Также были оштрафована американская супружеская пара. Они также взяли пива на вынос и немного китайской еды, а потом пригласили выпить с собой знакомого австрийца. Их оштрафовали на 8000 долларов каждого.

Министерство трудовых ресурсов Сингапура сообщило, что в период с 1 мая по 25 июня разрешение на работу в Сингапуре было отозвано у 140 человек за нарушение мер по предотвращению COVID-19.

"Было зафиксировано, что эти люди ели, пили и собирались группами в общественных местах, нарушая правила карантина" – отметили в Министерстве. Сейчас в Сингапуре зафиксировано 42 955 заболевших коронавирусом, 36 299 излечились и 26 – скончались.

Как ранее писал Фокус:

Cуд в Сингапуре приговорил к смертной казни подсудимого, обвинявшегося в наркоторговле. Для рассмотрения дела и вынесения приговора из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений использовался видеосервис Zoom. Это первый подобный случай в стране