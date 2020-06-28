Трамп признал, что проигрывает предвыборную гонку, – Politico

Президент США Дональд Трамп и его близкое окружение перестали исключать возможность проигрыша на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает Politico.

Трамп пережил то, что его помощники называют худшим отрезком президентства, который омрачался критикой президентской реакции на пандемию коронавируса и масштабными протестами в США. Митинг Трампа в Оклахоме, в минувшие выходные, оказался провальным, когда мероприятие посетило минимальное количество людей.

В интервью Fox News Трамп не смог дать конкретный ответ на вопрос о его целях на второй срок. Обычно уверенный в себе президент сказал, что Джо Байден "станет вашим президентом, потому что некоторые люди меня не любят, возможно".

У Трампа все еще есть время, чтобы восстановить свои рейтинги, и политическая обстановка может для него улучшиться, отмечает издание. Но близкое окружение президента считает, что усилия по переизбранию Трампа сильно нуждаются в управлении, также "рассеянный кандидат постоянно подрывает собственный авторитет".

"Согласно нынешней траектории, президент Трамп находится на пороге одного из худших поражений на выборах в современные президентских выборах и худшего в истории для действующего президента", – говорится бывший политический советник Трампа Сэм Нунберг, который остается сторонником.

Нунберг привел в пример национальные опросы, опубликованные CNBC и New York Times/Siena за последнюю неделю, где Трамп набирает менее 40% голосов против Байдена. Он добавил, что если поддержка Трампа уменьшится до 35% в течение следующих двух недель, "президент должен будет пересмотреть свое решение баллотироваться как кандидат от Республиканской партии".

Ведущий Fox News и любимец Трампа Такер Карлсон на этой неделе прямо заявил, что президент "вполне может проиграть эти выборы". А сенатор Южной Каролины Линдси Грэм, другой близки соратник Трампа, сказал журналистам, что президент должен сделать предвыборную гонку "больше о политике, и меньше о своей личности".

Предвыборная команда Трампа настаивает на том, что рейтинги президента обязательно улучшаться, поскольку он увеличивает свои публичные мероприятия и усиливает атаки на Бадена.

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