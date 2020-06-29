Прокуратура Ирана выдала ордер на арест Трампа

Как сообщает Al Jazeera, кроме Трампа в терроризме обвиняются еще более 30 человек, имена которых иранская прокуратура не назвала.

Генеральный прокурор Тегерана Али Алкаси Мехр заявил, что иранский суд будет преследовать Трампа, даже когда тот покинет должность президента США.

"Судебная власть Ирана выдала ордер на арест в общей сложности 36 человек, причастных к убийству генерал-лейтенанта Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран", – сказал Али Мехра.

Он добавил, что Иран попросил Интерпол помочь в задержании Трампа путем объявления его в розыск с "красным статусом", что предполагает содействие его поимке силами правопорядка по всему миру.

На данный момент в Интерполе не отреагировали на запрос Ирана, однако, как отмечает издание, там вряд ли откликнутся на просьбу иранских властей, поскольку руководящие принципы Интерпола запрещают осуществлять действия политического характера.

Ранее в Иране заявили, что казнят информатора ЦРУ, выдавшего американцам местоположение генерала Касема Сулеймани.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.