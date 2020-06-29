В Японии запустили соцсеть, где не бывает негативных комментариев
Создатели решили, что в 2020 году в мире и так хватает негатива. Об этом сообщает SoraNews24.
"Все комментарии здесь положительные! Это платформа, которая будет эмоционально поддерживать людей. Социальная сеть, о которой мечтали все", – говорится в сообщении Under World.
Как указывают разработчики, подбирать душевные комментарии будет алгоритм соцсети. По их словам, несмотря на общий тон, комментарии будут разнообразными, а у пользователей будет создаваться впечатление, что они общаются с большим количеством реальных и очень добрых людей.
Платформа пока экспериментальная и будет работать только три недели.
Для того, чтобы стать ее пользователем, аккаунт необходимо привязать к аккаунту в Twitter – здесь.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен преодолеть "онлайн-цензуру со стороны социальных сетей" в США. Трамп отметил, что согласно части 230 закона о порядочности в СМИ соцсети в США имели защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой.
- Руководство компании Twitter назвало "реакционным и политизированным" указ президента Дональда Трампа о социальных сетях, и считает, что этот документ угрожает свободе слова в интернете.