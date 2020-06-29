В Японии запустили соцсеть, где не бывает негативных комментариев

Создатели решили, что в 2020 году в мире и так хватает негатива. Об этом сообщает SoraNews24.

"Все комментарии здесь положительные! Это платформа, которая будет эмоционально поддерживать людей. Социальная сеть, о которой мечтали все", – говорится в сообщении Under World.

Как указывают разработчики, подбирать душевные комментарии будет алгоритм соцсети. По их словам, несмотря на общий тон, комментарии будут разнообразными, а у пользователей будет создаваться впечатление, что они общаются с большим количеством реальных и очень добрых людей.

Платформа пока экспериментальная и будет работать только три недели.

Для того, чтобы стать ее пользователем, аккаунт необходимо привязать к аккаунту в Twitter – здесь.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен преодолеть "онлайн-цензуру со стороны социальных сетей" в США. Трамп отметил, что согласно части 230 закона о порядочности в СМИ соцсети в США имели защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой.