В Японии запустили соцсеть, где не бывает негативных комментариев

Мир
Пользователи соцсети Under World смогут получать только положительные комментарии на любой свой пост.

Создатели решили, что в 2020 году в мире и так хватает негатива. Об этом сообщает SoraNews24.

"Все комментарии здесь положительные! Это платформа, которая будет эмоционально поддерживать людей. Социальная сеть, о которой мечтали все",  – говорится в сообщении Under World.

Как указывают разработчики, подбирать душевные комментарии будет алгоритм соцсети. По их словам, несмотря на общий тон, комментарии будут разнообразными, а у пользователей будет создаваться впечатление, что они общаются с большим количеством реальных и очень добрых людей.

Платформа пока экспериментальная и будет работать только три недели. 

Для того, чтобы стать ее пользователем, аккаунт необходимо привязать к аккаунту в Twitter  – здесь.

Как ранее сообщал Фокус: