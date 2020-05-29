Twitter ответил Трампу: Указ о соцсетях угрожает свободе слова в интернете

В компании утверждают, что раздел 230 закона США об этике в сфере коммуникаций "защищает американские инновации и свободу выражения мнений"

Руководство компании Twitter назвало "реакционным и политизированным" указ президента Дональда Трампа о социальных сетях, и считает, что этот документ угрожает свободе слова в интернете.

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице Twitter.

В компании утверждают, что раздел 230 закона США об этике в сфере коммуникаций "защищает американские инновации и свободу выражения мнений".

"Этот исполнительный указ отражает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству. Попытки в одностороннем порядке нарушить (раздел 230 закона о порядочность в СМИ, – ред.) угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете", – говорится в заявлении.

Facebook и Google поддержали Twitter, заявив, что указ Дональда Трампа о социальных сетях может нанести ущерб интернету и цифровой экономике.

"Потенциальная ответственность компаний за все, что говорят миллиарды людей по всему миру, это наказание компаний, которые разрешают споры, и поощрение цензуры ", – сказал представитель Facebook Энди Стоун в своем заявлении.

В Google считают, что указ Трампа может повредить американской экономике.

"Подрыв раздела 230 таким образом нанесет ущерб американской экономике и ее глобальному лидерству в области свободы интернета", – отметила пресс-секретарь Google Рива Шуто.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен преодолеть "онлайн-цензуру со стороны социальных сетей" в США. Трамп отметил, что согласно части 230 закона о порядочности в СМИ соцсети в США имели защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой.

Теперь, по его словам, соцсети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.

Как ранее сообщал Фокус: