Twitter ответил Трампу: Указ о соцсетях угрожает свободе слова в интернете

2020-05-29 09:18:00

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В компании утверждают, что раздел 230 закона США об этике в сфере коммуникаций "защищает американские инновации и свободу выражения мнений"

Руководство компании Twitter назвало "реакционным и политизированным" указ президента Дональда Трампа о социальных сетях, и считает, что этот документ угрожает свободе слова в интернете.

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице Twitter.

В компании утверждают, что раздел 230 закона США об этике в сфере коммуникаций "защищает американские инновации и свободу выражения мнений".

"Этот исполнительный указ отражает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству. Попытки в одностороннем порядке нарушить (раздел 230 закона о порядочность в СМИ,  – ред.) угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете",  – говорится в заявлении.

Facebook и Google поддержали Twitter, заявив, что указ Дональда Трампа о социальных сетях может нанести ущерб интернету и цифровой экономике.

"Потенциальная ответственность компаний за все, что говорят миллиарды людей по всему миру, это наказание компаний, которые разрешают споры, и поощрение цензуры ",  – сказал представитель Facebook Энди Стоун в своем заявлении.

В Google считают, что указ Трампа может повредить американской экономике.

"Подрыв раздела 230 таким образом нанесет ущерб американской экономике и ее глобальному лидерству в области свободы интернета",  – отметила пресс-секретарь Google Рива Шуто.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен преодолеть "онлайн-цензуру со стороны социальных сетей" в США. Трамп отметил, что согласно части 230 закона о порядочности в СМИ соцсети в США имели защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой.

Теперь, по его словам, соцсети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Twitter впервые в истории пометил посты президента США Дональда Трампа как "недостоверные". 

  • "Twitter вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят о недостоверности моих постов о выборах через почту, что приведет к коррупции и подтасовке. Свои утверждения они базируют на заявлениях фейковых CNN и подвластных компании Amazon Washington Post. Twitter душит свободу слова, и я, как президент, не позволю этому произойти", – заявил Трамп.

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