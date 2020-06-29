Пандемия коронавируса набирает темп, – ВОЗ

Об этом Гебрейесус заявил в ходе брифинга 29 июня, сообщается в Twitter организации.

"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению", – сказал он.

Глава организации подчеркнул, что введенные по всему миру ограничительные меры позволили притормозить развитие COVID-19, но не остановили распространение болезни целиком.

"Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом... Несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп", – сказал глава ВОЗ.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 28 июня, в мире было зафиксировано 10 087 553 случая коронавируса, вылечились от COVID-19 5 466 266 человек, а умерли 501 428.