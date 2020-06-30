Вирус гриппа с "пандемическим потенциалом" обнаружен в Китае, – ВВС

Были обнаружены доказательства недавней инфекции среди людей, которые работали на скотобойнях и на свинофермах в Китае, сообщила ВВС.

Исследователи обеспокоены тем, что вирус может мутировать, будет легко передаваться от человека к человеку и станет способным вызвать глобальную вспышку.

Они говорят, что пока вирус "не является насущной проблемой", но он имеет "все признаки высокой приспособленности для заражения людей", поэтому нуждается в тщательном контроле.

Поскольку вирус новый, у людей практически нет иммунитета к нему.

Вирус, который исследователи назвали G4 EA H1N1, может расти и размножаться в клетках, которые выстилают дыхательные пути человека. Он аналогичен вирусу H1N1 свиного гриппа 2009 года, но с некоторыми изменениями.

Ученые считают, что в кратчайшие сроки должны быть предприняты меры по борьбе с вирусом у свиней и тщательный мониторинг работников, занятых в свиноводстве.

Профессор Джеймс Вуд, заведующий кафедрой ветеринарной медицины в Кембриджском университете, сказал, что эта работа «является полезным напоминанием» о том, что мы постоянно подвергаемся риску появления новых патогенов, и что животные, выращенные на фермах, с которыми у людей больше контактов чем с дикой природой, могут служить источником пандемических вирусов.

Последняя пандемия гриппа, с которой столкнулся мир, – вспышка свиного гриппа в 2009 году, начавшаяся в Мексике, – оказалась менее опасной, чем ожидалось. Главным образом потому, что многие пожилые люди имели некоторый иммунитет к ней, вероятно, из-за ее сходства с другими вирусами гриппа, которые распространялись годами перед этим.

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