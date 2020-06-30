В России запустили грузовые поезда в аннексированный Крым

Навстречу друг другу 30 июня отправились два грузовых состава: один со стороны Крыма, другой из России, сообщила газета "Коммерсантъ".

Один поезд везет продукцию крымских предприятий, в том числе кальцинированную соду и известняк. Другой – бензин, удобрения, зерно и цемент. Они должны встретиться под аркой Крымского моста.

Читайте также: К охране Крымского моста начали готовиться водолазы Росгвардии

Сообщается, что пропускная способность моста – 12 грузовых пар поездов в сутки. Это позволит перевозить до 13 млн тонн грузов в год.

Как ранее сообщал Фокус: