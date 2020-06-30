В России запустили грузовые поезда в аннексированный Крым
Навстречу друг другу 30 июня отправились два грузовых состава: один со стороны Крыма, другой из России, сообщила газета "Коммерсантъ".
Один поезд везет продукцию крымских предприятий, в том числе кальцинированную соду и известняк. Другой – бензин, удобрения, зерно и цемент. Они должны встретиться под аркой Крымского моста.
Сообщается, что пропускная способность моста – 12 грузовых пар поездов в сутки. Это позволит перевозить до 13 млн тонн грузов в год.
Как ранее сообщал Фокус:
- Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялось официальное открытие автомобильного движения по мосту.
- 25 декабря 2019 года в оккупированный Севастополь приехал поезд из Санкт-Петербурга, ехавший по Крымскому мосту. Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом "Санкт-Петербург – Симферополь" государственной границы Украины через Керченский мост (ч. 1 ст. 332 УК Украины).