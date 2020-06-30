Австрия продлила запрет на авиарейсы из Украины

Об этом сообщает Der Standard.

Как уточняет издание, решение о продлении запрета на полеты было принято вечером 29 июня. Как минимум до 15 июля аэропорты Австрии не будут принимать самолеты из Беларуси, Китая, Великобритании, Ирана, Португалии, России, Швеции, Украины, а также итальянского региона Ломбардия.

При этом уточняется, что возможны исключения, так как Австрия является известным местом для международных переговоров. Полеты из перечисленных стран также могут разрешить, если рейс в Австрию "отвечает интересам республики". Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально.

Напомним, Евросоюз составил список из 14 стран, откуда начнет пускать туристов с 1 июля, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Украина оказались среди тех, кто не вошел в этот список.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.