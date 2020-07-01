В Праге коронавирусу устроили прощальную вечеринку за 500-метровым столом

Жители Праги попрощались с коронавирусом, устроив вечеринку на Карловом мосту за 500-метровым столом. Об этом сообщает ВВС.

Для того, чтобы попасть на вечеринку в столице Чехии нужно было заранее зарегистрироваться. Участники прощальной вечеринки для коронавируса приносили с собой еду и напитки. Никто из них не соблюдал правила социального дистанцирования, наоборот всех участников поощряли общаться друг с другом и делиться едой с соседями за столом.

По словам организаторов, вечеринку на Карловом мосту удалось провести из-за отсутствия туристов в годе.

"Мы хотим отпраздновать конец коронавирусного кризиса. Мы позволяем людям встретиться друг с другом и показывать, что они не боятся встреч, что они не боятся взять бутерброд у своего соседа", – говорит организатор Ондрей Кобза.

На данный момент в Чехии подтверждено 11 954 случаев коронавируса, 7771 человек выздоровел, а 349 умерли.

В Чехии не было широкого распространения коронавируса так как власти быстро отреагировали на пандемию коронавируса, введя жесткий карантин. На минувшей неделе чехам были разрешены массовые собрания для более 1 тыс. человек. Ограничения на количество посетителей также были сняты с бассейнов, музеев, зоопарков и замков. Рестораны, бары и пабы уже месяц обслуживают людей в помещении.

В это же время, ВОЗ заявила, что эпидемия COVID-19 еще даже не приблизилась к завершению. Введенные по всему миру ограничения притормозили, но не остановили распространение коронавируса.

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