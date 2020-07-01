В первый день действия закона о нацбезопасности в Гонконге задержали 300 человек

В среду, 1 июля, в Гонконге тысячи людей вышли на митинг против нового закона о нацбезопасности. Также в этот день Гонконг отмечает 23 года с момента перехода от британского к китайскому правлению. Об этом сообщает South China Morning Post.

В первый день полного вступления в силу закона о нацбезопасности в Гонконге глава города Кэрри Лем заявила, что гражданские беспорядки, сотрясавшие город в течении многих месяцев, были вызваны прошлыми неудачами. Но по ее словам, закон о нацбезопасности продемонстрировал "доверие Пекина" к городу.

В это же время, полиция провела более 300 задержаний митингующих, которые несмотря на запрет решили участвовать в ежегодном продемократическом марше 1 июля. Некоторые задержания проводились уже в рамках нового закона.

Фото: Twitter/joshuawongcf

Одним из таких задержанных стал мужчина, который вышел на улицу с флагом, надпись на котором гласила: "Независимый Гонконг".

Фото: Twitter/joshuawongcf

Согласно закону, за нарушение нацбезопасности теперь жителям Гонконга грозит пожизненное заключение.

Фото: South China Morning Post

Ранее власти города отклонили все заявки на проведение демонстраций 1 июля, которые были ежегодной традицией в день возвращения Гонконга КНР. Свое решение городские власти обосновали продолжающейся пандемией коронавируса и "социальными волнениями".

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