В первый день действия закона о нацбезопасности в Гонконге задержали 300 человек
В день возвращения Гонконга КНР в городе проходят массовые демонстрации, несмотря на запрет от городской власти. Полиция задерживает активистов, некоторых уже в рамках нового закона о нацбезопасности
В среду, 1 июля, в Гонконге тысячи людей вышли на митинг против нового закона о нацбезопасности. Также в этот день Гонконг отмечает 23 года с момента перехода от британского к китайскому правлению. Об этом сообщает South China Morning Post.
В первый день полного вступления в силу закона о нацбезопасности в Гонконге глава города Кэрри Лем заявила, что гражданские беспорядки, сотрясавшие город в течении многих месяцев, были вызваны прошлыми неудачами. Но по ее словам, закон о нацбезопасности продемонстрировал "доверие Пекина" к городу.
В это же время, полиция провела более 300 задержаний митингующих, которые несмотря на запрет решили участвовать в ежегодном продемократическом марше 1 июля. Некоторые задержания проводились уже в рамках нового закона.
Фото: Twitter/joshuawongcf
Одним из таких задержанных стал мужчина, который вышел на улицу с флагом, надпись на котором гласила: "Независимый Гонконг".
Фото: Twitter/joshuawongcf
Согласно закону, за нарушение нацбезопасности теперь жителям Гонконга грозит пожизненное заключение.
Фото: South China Morning Post
Ранее власти города отклонили все заявки на проведение демонстраций 1 июля, которые были ежегодной традицией в день возвращения Гонконга КНР. Свое решение городские власти обосновали продолжающейся пандемией коронавируса и "социальными волнениями".
Как ранее сообщал Фокус:
- Парламент Китая решил принять спорный закон о Гонконге. Всекитайское собрание народных представителей (парламент) Китая приняло резолюцию, которая позволяет его Постоянному комитету разработать закон о национальной безопасности Гонконга.
- Также в Гонконге ввели уголовную ответственность за освистывание гимна Китая. За неуважение к гимну жителям города грозит крупный штраф или 3 года тюрьмы.
- 30 июня президент Китая Си Цзиньпин подписал скандальный закон, который по словам правозащитников, эффективно ограничит протесты в Гонконге и свободу слова.