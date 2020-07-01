В Италии изъяли 14 тонн наркотиков ИГИЛ на 1 млрд евро

В Италии в порту Салерно была обнаружена рекордная партия амфетаминов из Сирии. Партия состояла из 84 миллиона таблеток каптагона, которая весила около 14 тонн. Общая стоимость наркотиков оценивается в 1 млрд евро. Об этом сообщает Euronews.

Полиция обнаружила рекордную партию наркотиков в деталях промышленных двигателей. Предполагается, что неаполитанская мафия "Каморра" может управлять сбытом наркотиков "Исламского государства".

Правоохранители подчеркивают, что целый ряд итальянских группировок занимается продажей так называемого "наркотика джихадистов", распространяя его по всему миру. Ситуация с продажей наркотика изменилась после того, как в большинстве стран мира был введен карантин из-за пандемии коронавируса. Многие наркодилеры наладили поставки из территорий "Исламского государства", где темпы производства не изменились, несмотря на пандемию.

В свою очередь, прибыль от продажи наркотиков ИГ направляется на финансирования экстремистских группировок. Но амфетамин также употребляют и сами джихадисты. Например, таблетки были найдены в местах, где прятались исполнители парижских терактов 2015 года.

По словам таможенной полиции Италии, каптагон используется боевиками ИГИЛ для "подавления страха и боли".

Отмечается, что Салерно находится в 50 км от Неаполя в регионе Кампания, где базируется мафиозная группировка Каморра. Одним из источников дохода синдиката является продажа наркотиков.

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