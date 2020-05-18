200 млн таблеток: в Мьянме задержали крупнейшую за последние десятилетия партию метамфетамина

Стоимость задержанной партии – сотни миллионов долларов

Полиция Мьянмы изъяла крупнейшую за последние несколько десятилетий партию метамфетамина в Азии – 200 миллионов таблеток, стоимость которой исчисляется сотнями миллионов долларов. Об этом пишет CNN.

Кроме уже готовых таблеток, была изъята крупная партия количество метилфентанила, химического вещества, используемого для изготовления этого мощного синтетического опиоида.

Изъятие наркотиков стало результатом трехмесячной операции, которая велась на севере Мьянмы в районе деревни Лве Кхам.

Мешки с прекурсорами

Всего было конфисковано около 200 миллионов таблеток метамфетамина, более 500 килограммов кристаллического метамфетамина, 35,5 тонн и 163 000 тысяч литров химических веществ-прекурсоров, используемых для производства запрещенных наркотиков.

Также было изъято почти 3750 литров жидкого метилфентанила. Пока, это крупнейшая партия этого прекурсора, обнаруженного в Юго-Восточной Азии. Из него изготовляют синтетический опиоид - наркотик, схожий по действию с героином.

Изъятое оборудование, на котором изготовлялись наркотики/все фото: SCMP

"Это может быть момент, которого мы боялись - синтетические опиоиды широко распространены в регионе", - заявили в полиции.

Мьянма входит в так называемый "Золотой треугольник" – район, где сходятся границы трех госудраств: Таиланда, Лаоса и, собственно, Мьянмы. Ранее там производили героин, который распространялся по всему миру, но он был трудозатратен – кроме прочего, для его изготовления требовалось много места. Поэтому местные наркодельцы перешли на дешевые и простые в изготовлении синтетические вещества, такие как метамфетамин. Эта местность контролируется местными ополченцами и полевыми командирами.

На рынок синтетических наркотиков даже не слишком повлияла пандемия коронавируса. "Хотя мир переключил свое внимание на пандемию COVID-19, все указывает на то, что производство и оборот синтетических наркотиков и химикатов в регионе продолжаются в рекордных масштабах", - говорят в полиции. Также там отмечают, что подобная сеть производственных объектов была бы невозможна без мощной финансовой поддержки транснациональных организованных преступных группировок.

Как ранее писал Фокус:

В морском порту "Южный" украинские пограничники во взаимодействии с СБУ, прокуратурой и таможней задержали рекордную в этом году партию кокаина. "Вес брутто обнаруженного наркотика составила 53,4 кг. Ориентировочная стоимость изъято элитного наркотика на черном рынке составляет более 200 млн грн. По данному факту проводятся следственные действия", – сказано в сообщении.