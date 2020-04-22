Две подпольные лаборатории обустроили по месту жительства лидера группировки в столице и в гаражном помещении арендованного частного дома в Киевской области

Бывший преподаватель химии, профессор одного из ВУЗов Киева организовал в Киевской области группировку по изготовлению и сбыту наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Группировка наладила производство психотропов – амфетамина и катинона. Две подпольные лаборатории злоумышленники обустроили по месту жительства лидера группировки в столице и в гаражном помещении арендованного частного дома в Киевской области.

Химические вещества для изготовления товара фигуранты получали из некоторых стран Азии и Западной Европы, в том числе через сервисы международной почтовой связи. Переправленную сырье они хранили на территории арендованного склада в столице.

Готовую продукцию участники группы предлагали на специально созданном собственном сайте. Еще они подыскивали своих клиентов через специализированные интернет-платформы.

Во время обысков по месту расположения нарколабораторий, складских помещений и интернет-магазина правоохранители изъяли более килограмма амфетамина, более 5 килограммов катинона, более 9 килограммов фенилнитропропена, который является основным компонентом для изготовления психотропного вещества амфетамина, и более 80 литров других прекурсоров.

Также выявлено почти 2 килограмма каннабиса, 2 литра ртути, более тонны химических веществ, а также оборудование для производства.

По предварительным выводам, из изъятых в ходе обыска веществ и прекурсоров злоумышленники планировали изготовить почти 30 килограммов психотропных веществ общей стоимостью примерно 7,5 миллиона гривен по ценам черного рынка.

Как ранее сообщал Фокус:

СБУ задержала двух торговцев наркотиками, которые наладили доставку марихуаны в Россию с помощью дронов.