Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через несколько месяцев, – ВОЗ
Некоторые разработки, возможно, находятся в месяцах от успеха, считает Гебрейесус. "Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся", – написал он в своей статье, которая опубликована в The Washington Post.
Гендиректор ВОЗ также указал на то, что мир остается крайне уязвимым для следующей возникающей угрозы. Речь идет об устойчивости бактерий к противомикробным препаратам. Она уже сейчас приводит к гибели около 50 тысяч человек в год в США и еще полмиллиона во всем мире. "В течение 15 лет без эффективных антибиотиков мы столкнемся с перспективой остаться без операций на открытом сердце или на тазобедренном суставе из-за риска сепсиса, угрожающего жизни", – предупреждает Гебрейесус.
Как ранее сообщал Фокус:
- Более 100 политиков, деятелей науки и культуры и общественных лидеров подписали обращение с просьбой признать вакцину от COVID-19 "глобальным всеобщим благом" и сделать ее общедоступной.
- Также Johnson & Johnson начинает производство вакцины от коронавируса. Вакцина может появиться на рынке к началу 2021 года.
- Американский ученый Уильям Хейзелтин заявил, что люди не должны рассчитывать на разработку эффективной вакцины от COVID-19 в ближайшее время.
- Ученые из Оксфордского университета говорят, что их вакцина от коронавируса будет дешевой. Разработчики утверждают, что низкая стоимость будущей вакцины была изначально заложена в проект по ее созданию.