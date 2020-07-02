В США задержали партию волос из Китая из-за нарушения прав человека
США конфисковали партию товаров из человеческих волос из Китая, которые по словам американской таможни, были сделаны с помощью принудительного труда детей или заключенных. Об этом сообщает ВВС.
Конфискованные товары были произведены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, где как считается в лагерях "перевоспитания" находятся миллионы мусульман.
"Производство этих товаров представляет собой очень серьезное нарушение прав человека", – заявила представитель таможни США Бренда Смит.
В свою очередь, Китай заявил, что обвинение в "принудительном труде" является ложным и злонамеренным.
В США не уточнили, принадлежали ли волосы детям или заключенным, но сообщается, что товары были ими произведены. Партия была задержана Службой таможенного и пограничного контроля США в портах Нью-Йорка и Нью-Джерси.
Отмечается, что компания-производитель Lop County в Синьцзяне ранее уже обвинялась с "потенциальных нарушениях прав человек из-за принудительного детского труда и заключенных".
Конфискованные волосы были частью 13-тонной партии на сумму более 800 тыс. долларов.
Еще в прошлом месяцев американская таможня издала приказ об конфискации всех продуктов вышеупомянутой компании. Законы США запрещают ввоз из-за границы любых товаров, произведенных заключенными.
"Распоряжение об конфискации предназначено для того, чтобы направить четкое и прямое сообщения, что незаконные и бесчеловечные действия не будут частью поставок в США", – подытожила Смит.
Как ранее сообщал Фокус:
- В октябре 2018 года Китай впервые легализовал так называемые перевоспитательные центры, которые официально называются "Центрами профессионального обучения" уйгуров. Центры должны следить за соблюдением антиэкстремистских законов и работать с людьми, которые подвергаются влиянию запрещенных идей.
- В 2019 году Вашингтон ввел санкции против 28 организаций из Китая, которые посчитал причастными к нарушениям прав человека и задержаниям уйгуров. Тогда это были ограничения на экспорт и реэкспорт, а также отказ в лицензировании поставок.
- А Трамп подписал закон о санкциях из-за нарушения прав уйгуров в Китае. Закон предусматривает два вида ограничений − заморозку активов и визовые ограничения.