В США задержали партию волос из Китая из-за нарушения прав человека

США конфисковали партию товаров из человеческих волос из Китая, которые по словам американской таможни, были сделаны с помощью принудительного труда детей или заключенных. Об этом сообщает ВВС.

Конфискованные товары были произведены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, где как считается в лагерях "перевоспитания" находятся миллионы мусульман.

"Производство этих товаров представляет собой очень серьезное нарушение прав человека", – заявила представитель таможни США Бренда Смит.

В свою очередь, Китай заявил, что обвинение в "принудительном труде" является ложным и злонамеренным.

В США не уточнили, принадлежали ли волосы детям или заключенным, но сообщается, что товары были ими произведены. Партия была задержана Службой таможенного и пограничного контроля США в портах Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Отмечается, что компания-производитель Lop County в Синьцзяне ранее уже обвинялась с "потенциальных нарушениях прав человек из-за принудительного детского труда и заключенных".

Конфискованные волосы были частью 13-тонной партии на сумму более 800 тыс. долларов.

Еще в прошлом месяцев американская таможня издала приказ об конфискации всех продуктов вышеупомянутой компании. Законы США запрещают ввоз из-за границы любых товаров, произведенных заключенными.

"Распоряжение об конфискации предназначено для того, чтобы направить четкое и прямое сообщения, что незаконные и бесчеловечные действия не будут частью поставок в США", – подытожила Смит.

Как ранее сообщал Фокус: