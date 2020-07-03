Минфин России оценил свои потери из-за сделки ОПЕК+ в 1,2% ВВП или $18 млрд
Потери ВВП России из-за сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ составят по 1,2% в 2020 и 2021 годах, сообщил заместитель министра финансов Владимир Колычев. Он пояснил, что объем добычи будет ниже, чем планировалось ранее.
По его словам, дефицит бюджета в 2020 году может составить около 5% ВВП при условии, если антикризисный пакет мер будет исполнен на 100%.
1,2% ВВП России – это примерно 1300 млрд рублей или $18 млрд.
МВФ в июне ухудшил оценку падения российской экономики в 2020 году – до 6,6% вместо 5,5%, прогнозировавшихся им в апреле.
Напомним, страны ОПЕК+ в апреле согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи. Договорились сократить производство на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с). Сделка вступила в силу в мае. В июне такое сокращение решено было продлить на июль.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что спрос на нефть в 2020 году сократится на 8,1 млн б/с — до 91,7 млн б/с. Это рекордный годовой спад. Однако по сравнению с маем июньский прогноз был улучшен.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+). Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.
- Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп.
- Глава Белого дома заявил, что сами США сокращать добычу нефти не обязаны.