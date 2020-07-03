"Цифры не лгут". ВОЗ призывает страны "пробудиться" и продолжать сдерживать пандемию
Об этом сообщает AFP.
Всемирная организация здравоохранения призвала страны, пострадавшие от серьезных вспышек коронавируса, "пробудиться" и отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжать принимать меры для сдерживания распространения COVID-19.
"Людям нужно проснуться. Цифры не лгут. Реальная ситуация не лжет", – заверил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые узнали, как долго коронавирус остается заразным. Новое исследование показало, при каких условиях частицы коронавируса живут дольше.
- А финские ученые показали, как можно подхватить коронавирус во время пробежки. Исследователи сделали симуляцию того, как вирус может распространяться в супермаркете и на пробежке.
- Также громкий разговор помогает коронавирусу держаться в воздухе до 14 минут. Человек может распространять в воздухе тысячи капель ротовой жидкости во время разговора.
- Эксперимент с ультрафиолетом показал, как коронавирус распространяется в ресторанах. В эксперименте приняли участие 10 человек, среди которых был один "инфицированный".