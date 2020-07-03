"Цифры не лгут". ВОЗ призывает страны "пробудиться" и продолжать сдерживать пандемию

Об этом сообщает AFP.

Всемирная организация здравоохранения призвала страны, пострадавшие от серьезных вспышек коронавируса, "пробудиться" и отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжать принимать меры для сдерживания распространения COVID-19.

"Людям нужно проснуться. Цифры не лгут. Реальная ситуация не лжет", – заверил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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