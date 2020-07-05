В Афинах задержали 17 украинцев, прилетевших несмотря на запрет из-за пандемии

В аэропорту Афин были задержаны 17 украинцев, которые прилетели из Киева. Их задержали из-за действующего запрета на въезд в ЕС гражданам из третьих стран. Об этом сообщает Европейская правда.

Граждане Украины прилетели в Афины на двух рейсах в субботу, 4 июля. Они прибыли на самолете Ryanair, который вылетел из "Борисполя" в 18:00 и Wizz Air – вылетел из аэропорта "Киев" в 18:45.

Уже по прибытию в аэропорта 17 украинцам было отказано во въезде в страну. Отмечается, что среди задержанных 15 взрослых и двое детей по 8 и 9 лет.

"Когда мы приехали в "Жуляны" нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались", – рассказал один из пассажиров Максим.

После этого, украинцев доставили в полицейский изолятор на территории аэропорта. Всех задержанных разместили в камерах. Одну ночь украинцы уже провели в камерах и находятся там на данный момент.

Кроме этого, у пассажиров забрали вещи, оставив мобильные телефоны, но без зарядных устройств.

Задержанные жалуются на плохие условия содержания, в частности в туалетах нет мыла и бумаги, которые им разрешили купить за свой счет. Украинцам не предоставляют ни еду, ни воду.

Утром 5 июля задержанным удалось связаться с консулом, которая подтвердила, что они не имели права въезжать в страну и должны вернуться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут лишь во вторник, 7 июля. Консул также пообещала связаться с местными властями, чтобы решить сложившуюся ситуацию.

Украинцев в аэропорту дипломаты не посещали. Также пассажиры звонили на "горячую линию" МИД, где пообещали помочь разобраться в ситуации.

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