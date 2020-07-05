У Трампа прибавилось конкурентов. Рэпер Канье Уэст объявил, что идет в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст подтвердил, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Об этом сообщает The Guardian.
Музыкант выбрал День независимости США, 4 июля, чтобы объявить о своих намерениях в Twitter, вызвав бурю в соцсети.
"Теперь мы должны реализовать обещание Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", – написал рэпер.
Свой пост он сопроводил изображением флага США, а также хэштегом "2020VISION". Его супруга Ким Кардашьян Уэст, ответила на пост мужа изображением американского флага.
Отмечается, что до начала голосования 3 ноября осталось всего четыре месяца. Пока остается неясным, подал ли Уэст документы для включения его в избирательные бюллетени штатов. Крайний срок добавления независимых кандидатов в избирательные бюллетени еще не прошли во многих штатах.
21-кратного лауреата премии Гремми Уэста поддержал исполнительный директор Tesla Илон Маск.
Британское издание пишет, что если Уэст будет участвовать в гонке, он станет независимым кандидатом, который попытается бросить вызов оппонентам от демократов и республиканцев.
Уэст ранее был известен, как ярый сторонник президента Дональда Трампа. Он со своей женой Ким встречался лично с Трампом в Белом доме. А не так давно, Кардашьян признавалась, что дружба Канье Уэста с Трампом обострила отношения в семье.
Как ранее сообщал Фокус:
- Канье Уэст заявлял, что хочет участвовать в президентской гонке 2024 года. Соответствующее заявление он сделал во время ежегодного фестиваля Fast Company Innovation в Нью-Йорке.
- В США 80% избирателей считают, что ситуация в стране вышла из-под контроля. Байдена считают более компетентным и эффективным в "преодолении тупиковой ситуации в Вашингтоне".
- Также Болтон объяснил, почему не проголосует за Трампа. Автор скандальной книги о Трампе заявил, что нынешний глава Белого дома не имеет последовательной стратегии и не видит разницы между собственными интересами и интересами США.
- А по данным СМИ, Трамп хочет отстранить своего зятя от президентской кампании из-за низких рейтингов. Источники сообщили, что Трамп часто срывался на Кушнере задолго до предвыборной кампании.