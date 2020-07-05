По-богатому. В Индии мужчина носит золотую маску от коронавируса

В Индии мужчина заплатил около 4 тыс. долларов США за маску для лица, сделанную по специальному заказу из золота. Об этом сообщает The Straits Times.

Индийский предприниматель Шанкара Курхаде живет в штате Махараштра на западе Индии. Он решил защититься от коронавируса, который бушует в стране, с помощью необычной маски. Курхаде носит золотую маску для лица весом 60 г. По словам жителя Индии, на изготовление такой маски ушло 8 дней.

"Это тонкая маска с крошечными порами, которые позволяют мне дышать. Я не уверен, насколько эффективно она будет защищать меня от коронавируса, но я принимаю и другие меры предосторожности", – говорит Курхаде.

Выходя на улицу, 49-летний житель города Пуна, любит украшать себя изделиями из золота, включая браслеты, ожерелья и кольца на каждом пальце правой руки.

Курхаде, чья компания занимается производством промышленных ангаров, рассказал, что идея о золотой маске появилась у него когда он увидел сюжет в СМИ. В нем рассказывалось о другом мужчине, который носит маску для лица из серебра.

"Люди просят сделать селфи со мной. Они удивлены, когда видят, что я ношу золотую маску на рынках" – добавляет бизнесмен.

В Индии ношение масок для лица является обязательным в общественных местах. На данный момент в стране зарегистрировано 673 тыс. случаев коронавируса, из которых 409 тыс. выздоровели, а 19 268 умерли. Индия находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19, ее опережают лишь США, Бразилия и Россия.

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