Вооруженные сторонники Black Lives Matter прошли маршем через мемориальный парк Конфедерации
По сообщениям американских СМИ, участников марше было несколько десятков, среди них преобладали чернокожие мужчины. Как видно на видео, размещенных в Сети, протестующие были вооружены, многие имели оружие военного образца, некоторые несли пояса с патронами, перекинутые через плечо. Лица протестующих были закрыты платками.
Лидер демонстрантов кричал в громкоговоритель, бросая вызов сторонникам белого превосходства, которые традиционно используют этот монумент как место своих встреч. "Я не вижу белых защитников. Где вы? Мы в вашем доме. Идите сюда!", – призывал он.
Джон Банкхед, представитель администрации парка, сказал, что протест был мирным и упорядоченным.
"Это общественное место, государственный парк. У нас бывают разные протесты время от времени. Мы уважаем право людей на первую поправку", – сказал он.
Монумент представляет собой барельеф, высеченный на склоне скалы. Его высота около 27 метров, а ширина – около 90. Считается, что на нем высечены фигуры Джефферсона Дэвиса, который был президентом Конфедерации в ходе Гражданской война в США, и двух из его генералов: Роберта Э. Ли и Томаса "Стоунволл" Джексона.
Как ранее сообщал Фокус:
- Власти Миссисипи решили убрать с флага штата символику Конфедерации.
- В США намерены изменить полное название штата Род-Айленд в рамках борьбы против расизма.
- Руководство Американского музея естественной истории приняло решение о демонтаже памятника бывшему президенту США Теодору Рузвельту, как символа расовой дискриминации.