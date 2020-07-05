Вооруженные сторонники Black Lives Matter прошли маршем через мемориальный парк Конфедерации

По сообщениям американских СМИ, участников марше было несколько десятков, среди них преобладали чернокожие мужчины. Как видно на видео, размещенных в Сети, протестующие были вооружены, многие имели оружие военного образца, некоторые несли пояса с патронами, перекинутые через плечо. Лица протестующих были закрыты платками.

Лидер демонстрантов кричал в громкоговоритель, бросая вызов сторонникам белого превосходства, которые традиционно используют этот монумент как место своих встреч. "Я не вижу белых защитников. Где вы? Мы в вашем доме. Идите сюда!", – призывал он.

Джон Банкхед, представитель администрации парка, сказал, что протест был мирным и упорядоченным.

"Это общественное место, государственный парк. У нас бывают разные протесты время от времени. Мы уважаем право людей на первую поправку", – сказал он.

Монумент представляет собой барельеф, высеченный на склоне скалы. Его высота около 27 метров, а ширина – около 90. Считается, что на нем высечены фигуры Джефферсона Дэвиса, который был президентом Конфедерации в ходе Гражданской война в США, и двух из его генералов: Роберта Э. Ли и Томаса "Стоунволл" Джексона.

Как ранее сообщал Фокус: