Заболевание бубонной чумой обнаружено на севере Китая

Подозрение на бубонную чуму выявили в больнице города Баян-Нура 4 июля. С 5 июля власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из четырех возможных (первый – самый серьезный). Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Отмечается, что есть риск передачи инфекции от человека к человеку. Режим предупреждения останется в силе до конца этого года. Он запрещает охотиться и есть мясо животных, которые могут быть переносчиками чумы. Население просят сообщать о любых случаях подозрения на чуму или высокую температуру тела без очевидных причин, а также о больных или мертвых сурках.

1 июля два случая бубонной чумы были подтверждены в Монголии: в провинции Ховд на западе страны и неподалеку от границы с Россией. Заболели два брата 27 и 17 лет, которые съели сурка.

Бубонная чума вызывала одни из самых страшных эпидемий в Средневековье. Это очень заразное заболевание с высокой смертностью. Его разносят в основном блохи, живущие в шерсти грызунов. Случаи чумы не редкость в Китае, но вспышки стали крайне редкими. С 2009-го по 2018 год Китай сообщил о 26 случаях и 11 смертях. В ноябре 2019 года в стране были зафиксированы четыре случая, все во Внутренней Монголии. Все заболевшие выжили.

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