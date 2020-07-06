Великобритания ввела санкции против главы Следкома РФ и еще 24 россиян

В понедельник, 6 июля, власти Великобритании объявили о введении персональных санкций против граждан России по делу Магнитского.

В частности, ограничения введены против председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и еще 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами.

Как следует из документа, опубликованного на правительственном сайте, в санкционный список включены 25 россиян. Среди них, кроме Бастрыкина, заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь, судья Мосгорсуда Сергей Подопригоров, бывший сотрудник прокуратуры и СК при МВД Олег Логунов, экс-начальник СИЗО "Матросская тишина" Иван Прокопенко, врач Александра Гаусс, а также другие следователи, тюремщики и судьи, как бывшие, так и нынешние. Эти люди, по утверждению британских властей, причастны к смерти в "Матросской тишине" аудитора Сергея Магнитского.

Ограничительные меры также вводятся в отношении 22 граждан Саудовской Аравии. Среди них находятся лица, подозреваемые в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Санкции вводятся за грубое нарушение прав человека. Попавшим под санкции запрещается въезд в Великобританию, хранить деньги в британских банках, а также заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства.

К концу года санкционный список может быть расширен через добавление в него лиц, причастных к коррупции, притеснению журналистов, а также оскорблению людей по религиозному признаку.

Сегей Магнитский работал аудитором в компании Firestone Duncan, которая оказывала юридические услуги фонду Hermitage Capital Management Уильяма Браудера. Российские власти завели дело на фонд Браудера, заподозрив его в хищении из бюджета 5,4 млрд руб. Сам же Магнитский раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено $260 млн налогоплательщиков.

Позже Магнитского задержали. Он провел 358 дней в заключении, где его пытали. В 2009 году Магнитский умер в больнице СИЗО. Ряд стран в результате ввели так называемые "законы Магнитского" относительно запретов въезда иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении нескольких статей Европейской конвенции по правам человека и обязал выплатить родственникам аудитора Firestone Duncan Сергея Магнитского 34 тыс. евро.