В Польше подожгли хостел, где жили заробитчане из Украины

В польском селе Погожице в Малопольском воеводстве поляки подожгли хостел, где жили украинские работники.

Об этом сообщает Radio Krakow.

Пожар начался в пятницу, 5 июля, ликвидация продолжалась до утра субботы.

В хостеле находились 12 человек, часть из них – украинцы. .

При пожаре никто не пострадал. Всех быстро эвакуировали из здания.

Огонь охватил весь первый этаж, а из-за материалов, которые использовали для утепления стен, пожар длился несколько часов. Чтобы попасть внутрь, пожарные разбирали металлические части здания.

Полицейские задержали двух граждан Польши. После следственных действий 32-летнюю женщину отпустили, а 42-летнему жителю Хшанова выдвинули обвинения в поджоге. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, сезонные работники, которые планируют приехать в Польшу, смогут приступить к работе без необходимости пребывания в двухнедельном карантине.