Черногория упростила въезд для туристов из Украины

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Черногории.

"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в "зеленый" список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем", – говорится в сообщении.

Украина теперь указана в "зеленом списке" стран на сайте Института общественного здоровья Черногории как "страна, с которой можно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19".

Черногория 2 июня официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране. На тот момент в стране не фиксировались новые случаи заболевания на протяжении 28 дней. 19 июня Черногория расширила перечень стран, для жителей которых открыла свои границы. В обновленный список попала и Украина, однако для въезда в страну украинцам необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Однако спустя месяц после того, как власти объявили страну свободной от коронавируса, вновь вводят карантинные ограничения.