Коронавирусная безработица: массовых увольнений ждут уже и в Букингемском дворце

Над штатом Букингемского дворца, главной резиденции королевы Великобритании, нависла угроза серьезных сокращений, сообщила газета The Daily Telegraph.

Причина – пандемия коронавируса, из-за которой королева уже несколько месяцев не живет в дворце и пока не собирается туда возвращаться, а сам дворе практически закрыт для посетителей.

В результате доходы Royal Collection Trust (RCT), организации, за счет которой финансируется в том числе и персонал дворца, катастрофически сократились. Ожидалось, что в этому году они составят 77 млн фунтов стерлингов, но по факту будут не более 13 млн. Сообщается, что даже после отмены карантина, меры по социальному дистанцированию и прочие ограничения не позволят доходам вернуться на прежний уровень.

В рамках плана по сокращению расходов уже начата программа добровольного сокращения штата самого RCT. Сотрудникам дворца заморожена зарплата, будут начаты "консультации" об изменении пенсионных схем.

Люди, работающие в Букингемском дворце, уверены в том, что королева появится в Лондоне нескоро. С марта она и ее муж принц Филипп находятся в самоизоляции в Виндзорском замке (воскресная резиденция) под Лондоном, окруженные всего двумя десятками слуг. Она планирует провести лето в Балморале (летняя резиденция в Шотландии), а затем вернется в Виндзор.

Лорд Пил, являющийся Королевским управляющим, написал, обращаясь к персоналу дворца: "Эти решения были непростыми и являются результатом тщательного рассмотрения и изучения всех вариантов. К сожалению, реальность такова, что мы переживаем беспрецедентные времена, требующие от нас реагировать беспрецедентными способами".

Напомним, 13 июня, королева Елизавета II официально отметила свой день рождения. Вопреки традициям военный парад в Лондоне у Букингемского дворца не проводился. В Виндзоре она приняла поздравления от валлийских гвардейцев, которые прошли маршем в честь дня рождения монарха. Солдаты соблюдали дистанцию – 2,2 метра друг от друга.

А 1 июня королева впервые с начала самоизоляции совершила верхом конную прогулку.