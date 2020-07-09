Восставшие против "новой этики". Почему диссиденты выступили за свободу слова с Джоан Роулинг

Открытое письмо было опубликовано в онлайн-версии журнала Harper’s Magazine. Среди подписантов письма – автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг, писатели Салман Рушди, Маргарет Этвуд, Мартин Эмис и Джеффри Евгенидис, лингвист и философ Ноам Хомски, джазовый музыкант Уинтон Марсалис, психолог Стивен Пинкер, феминистка Глория Стайнем, шахматист Гарри Каспаров, журналист и эксперт Фарид Закария и многие другие.

"Свободный обмен информацией и идеями, который для либерального общества является источником жизненной силы, с каждым днем становится все более ограниченным… Сейчас слишком часто можно услышать призывы к быстрому и суровому возмездию в ответ на инакомыслие", — утверждают авторы письма.

В течение последних месяцев ряд известных людей подвергались гневным атакам в сети за непопулярные высказывания на темы расовым проблем, гендера и сексуальности. Авторы письма приводят примеры увольнений за инакомыслие.

"Редакторов увольняют за публикацию так называемых спорных статей; книги изымаются по причине подозрений на недостоверность; журналистам запрещают писать на определенные темы; профессоров линчуют за цитирование литературных произведений; ученого увольняют за распространение исследования, а руководителей организаций отстраняют от занимаемых должностей за случайные и неуклюжие ошибки", — пишут авторы коллективного обращения.

Хотя в письме не называются имена, некоторые инциденты легко угадываются. Например, недавно был вынужден подать в отставку редактор рубрики "Мнения" газеты New York Times Джеймс Беннет. Поводом к увольнению послужила публикация в его разделе колонки сенатора-республиканца Тома Коттона. Тот высказал предположение, что в случае, если с мародерами, разоряющими Нью-Йорк, не удастся справиться полиции, в город имеет смысл ввести войска.

Несмотря на осторожные формулировки, коллектив газеты взбунтовался против публикации. На общем собрании Беннета обвинили в разжигании ненависти. Сотрудники газеты заявили, что призыв ввести войска в Нью-Йорк прямо угрожает их жизням. Беннет пытался оправдаться тем, что вообще не читал статью Коттона перед публикацией, но это не помогло.

А профессор Калифорнийского университета Гордон Кляйн был отстранен от работы на три недели после того, как отказался освободить от экзаменов своих темнокожих студентов. Кляйн получил письмо от студентов-афроамериканцев, которые потребовали у него освобождения от экзаменов и попросили об особом отношении на фоне ситуации после смерти Джорджа Флойда.

Студенты аргументировали невозможность отдавать себя учебе из-за того, что они "поддерживают своих темнокожих однокурсников". Гордон Кляйн ответил цитатой лидера движения за гражданские права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга: " У меня есть мечта, что однажды четверо моих детей будут жить среди людей, которые будут судить их не за цвет кожи, а за личностные качества".

Также Кляйн спросил, что делать со студентом, если он, например, афроамериканец наполовину: "Как вы предлагаете поступить по отношению к таким ученикам? Полная поблажка или частичная?".

Студенты выложили в сеть переписку со своим преподавателем и создали петицию с требованием уволить профессора. Ответ Кляйна сочли "чрезвычайно бесчувственным, пренебрежительным и прискорбно расистским на просьбу о сочувствии и сострадании во время гражданских волнений".

Петицию подписали почти 20 тысяч человек, а профессору начали угрожать и обвинять его в расизме. Его дом и семью пришлось взять под охрану.

А компания Riot Games уволила Рона Джонсона, который высказался об убийстве Джорджа Флойда. Джонсон напомнил о том, что Флойд неоднократно совершал преступления, и отметил, что "уголовный стиль жизни не приводит ни к чему хорошему".

По мнению генерального директора Riot Games Николо Лорана, компания уважает право сотрудников на высказывание политической позиции. Однако компания всячески поддерживает борьбу с проявлениями расизма, несправедливости, предрассудков и ненависти, а подобные заявления идут вразрез с идеями Riot Games. Riot Games в заявлении изданию Kotaku еще раз подчеркнула, что слова Джонсона противоречат ценностям компании.

Кроме всего прочего, высказывание собственного мнения или неосторожной формулировки ставит публичных личностей в неудобное положение. Откровенность может вызвать волну критики в их адрес, после чего они или вынуждены приносить публичные извинения, как актриса Холли Берри, которая была вынуждена отказаться от роли в новом фильме, где собиралась сыграть трансгендерного персонажа. Актриса рассказала, что "это роль женщины-трансгендера. Женщина превращается в мужчину. Мне очень нравится этот проект, и я хочу в нем работать". Однако в соцсетях ее раскритиковали за то, что, обсуждая персонажа, Берри неправильно определила его гендерную идентичность в грамматическом роде.

"У меня была возможность обсудить вопрос о предстоящей роли трансгендера, и я хотела бы принести извинения. Как цисгендеру, я теперь понимаю, что мне не следовало рассматривать эту роль, и что сообщество трансгендеров, несомненно, должно иметь возможность рассказать свои собственные истории. Я буду продолжать слушать и учиться благодаря своей ошибке ", — написала она.

А актер Терри Крюс, к слову, афроамериканец, открыто выступил с критикой движения Black Lives Matter. Он заявил, что та или иная раса не может быть выше остальных и выступает за равноправие, но BLM действует по обратному принципу и создает хаос и проблемы. В ответ на него посыпались обвинения в том, что он предатель, продался "белым" и не чтит свое происхождение. Терри продолжает отстаивать свою точку зрения, а на заявления о том, что он "потеряет все", уже заявил, что будет жить с семьей "на зеленых лугах подальше от всего этого".

В свете последних событий подписанты открытого письма приветствуют движение за гражданские права, но подчеркивают, что оно не отменяет открытых дискуссий в обществе.

"Ограничение дебатов репрессивным правительством или нетерпимым обществом одинаково наносит ущерб тем людям, у кого нет власти, лишает их демократического участия в жизни общества. Путь к победе над плохими идеями лежит через разоблачение, спор и убеждение, а не через попытки заставить замолчать или избавиться от оппонентов. Мы отвергаем любой ложный выбор между справедливостью и свободой, которые не могут существовать друг без друга. Как писатели, мы нуждаемся в культуре, оставляющей нам право на эксперимент, риск и даже ошибку. Несогласие с чем-то не должно иметь профессиональных последствий", — заявляют подписанты.

"Нам нужно сохранить возможность искренних разногласий без тяжелых профессиональных последствий. Если мы не будем защищать то, от чего зависит наша работа, мы не должны ожидать, что общественность или государство будут защищать ее за нас", — делают вывод авторы заявления.

Надо отметить, что многие из известных личностей, подписавших данное письмо, в разное время подвергались жесткой критике и травле в соцсетях за свою позицию. А за голову Рушди на его родине даже назначена награда. Так что можно сказать, что все подписанты могут судить о том, что значит иметь собственную точку зрения и отстаивать ее даже под страхом смерти.

Джоан Роулинг

Так, Джоан Роулинг, подписавшая это письмо, была раскритикована за то, что высказала свое мнение по поводу трансгендеров. Причем не один раз. Она публично поддержала уволенную сотрудницу лондонского Центра глобального развития Майю Форстетер, после того как она высказала сомнение, что мужчина может стать женщиной.

За попытки Роулинг начать дискуссию об этом в сети многие ее читатели, коллеги и незнакомые с ее творчеством интернет-пользователи заклеймили ее как трансфоба, а сотрудники издательства отказались работать над выпуском ее книг в знак протеста против взглядов писательницы.

Также она опубликовала на своей странице в Twitter репост записи с заголовком "Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют". В комментарии к посту она пошутила над автором, отказавшимся от использования привычного слова "женщина".

"Люди, у которых есть менструации". Кажется, было какое‑то слово для этих людей. Помогите-ка вспомнить, — написала Роулинг и предложила вариации слова "женщина" ("woman"). — Wumben? Wimpund? Woomud?".

Это послужило причиной травли писательницы в соцсетях и множественных обвинений в нетерпимости к транссексуалам, трансгендерам и людям с небинарным гендером.

Писательница отметила, что ей угрожают смертью, называют "нацисткой" и "ведьмой". "Времена меняются. Ненависть к женщине - вечна", — резюмировала Роулинг.

Сейчас фан-сайты, посвященные вселенной Гарри Поттера, удаляют все упоминания о Роулинг, создатели игры по ее романам, уже сообщили, что участие писательницы минимально, а звезда "Фантастических тварей" Эдди Редмэйн попросил Warner Bros. отстранить Джоан Роулинг от работы над фильмами франшизы. Впрочем, там высказались дипломатично и уклончиво.

"События последних нескольких недель укрепили решимость нашей компании противостоять сложным социальным проблемам. Позиция Warner Bros. относительно инклюзивности хорошо известна, и содействие культуре разнообразия и инклюзивности еще никогда не было столь важным для нашей компании и нашей аудитории. Мы глубоко ценим работу наших рассказчиков, которые отдают так много себя, делясь своими творениями со всеми нами. Мы признаем свою ответственность за поощрение эмпатии и содействие пониманию всех сообществ и всех людей. Особенно тех, с кем мы работаем, и тех, кого затрагивает наш контент", — сообщили в кинокомпании.

Маргарет Этвуд

Маргарет Этвуд, автор нашумевшего романа "Рассказ служанки", по которому был снят фильм и по которому снимается одноименный сериал, описала в своем произведении антиутопическое общество, подчиняющееся искаженным библейским законам, где роль женщины сведена к минимальной: она может быть или женой, или наложницей, рожающей детей.

В 2018 году, участницы движения #MeToo заклеймили Этвуд за ее статью в канадской газете The Globe and Mail. Маргарет Этвуд тогда подчеркнула, что многих известных мужчин представили сексуальными хищниками, но не в суде, а в интернете, и ситуация выходит из-под контроля.

"Кажется, я "плохая феминистка". Я могу добавить это в список других обвинений, которые звучат в мой адрес с 1972 года", – написала тогда Этвуд. "Моя фундаментальная позиция такова, что женщины – это люди, с полным спектром положительных и негативных качеств, в том числе преступными наклонностями. Они не ангелы, которые физически не могут сделать ничего плохого, иначе нам бы не нужно было законодательство", – написала тогда автор.

"Меня резко раскритиковали за то, что я сравнила современные обвинения с охотой на салемских ведьм. Подчеркиваю, я имела в виду то, что вина многих не доказана, но их признают виновными и осуждают лишь по факту самого обвинения", – резюмировала писательница.

Салман Рушди

Салман Рушди, лауреат Букеровской премии 1981 года за роман "Дети полуночи", был приговорен к смерти иранским аятоллой Хомейни за свой четвертый роман "Сатанинские стихи", так как один из персонажей списан с пророка Мухаммеда. Аятолла публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его, а также всех лиц, причастных к изданию книги, к смертной казни, призвав мусульман всего мира исполнить приговор: это привело к разрыву дипломатических отношений между Великобританией и Ираном. Иранский фонд 15-Khordad Foundation объявил вознаграждение за убийство Рушди в размере 2 миллионов долларов, позднее эта сумма увеличивалась два раза – на 500 тысяч долларов и на 600 тысяч.

Гарри Каспаров

Российский оппозиционный деятель, чемпион мира по шахматам. В 2007 году на съезде коалиции Другая Россия Каспаров был выбран объединенным кандидатом от оппозиции на президентские выборы 2008 года. Власти не дали возможности инициативной группе по выдвижению Каспарова провести собрание в Москве, отказав в аренде семи помещений и, таким образом, лишив возможности бороться за президентский пост, который, в итоге, достался прокремлевскому кандидату Дмитрию Медведеву. С 2008 г. - член Бюро Объединенного демократического движения "Солидарность". Один из инициаторов массовой подписной кампании "Путин должен уйти". В 2014 году выступил с осуждением захвата Крыма Россией и действий России в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины, и призвал западных лидеров усилить давление на Путина. С 2013 года Гарри Каспаров проживает в Нью-Йорке, США.

В июне 2020 года выступил с критикой Австралийской радиовещательной корпорации (ABC), которая посчитала шахматы расистской игрой. Ранее ABC проводила расследование о шахматах. Журналисты корпорации звонили различным игрокам и задавали им вопрос: "Являются ли шахматы расистским видом спорта из-за того, что белые фигуры ходят первыми?".

"Если вы беспокоитесь о том, что игра в шахматы расистская, то пожалуйста, играйте в Го. Там черные ходят первыми. Лучше сделать так, чем выглядеть глупо, тратя деньги налогоплательщиков на такие "расследования", - написал Каспаров в своем аккаунте в Twitter.

Глория Стайнем

Американская журналистка, общественный и политический деятель, лидер феминистских движений, в 60-х и 70-х - активная участница Движения за освобождение женщин (Women's Liberation Movement). В 60-х Стейнем стала соучредительницей женского феминистского журнала 'Ms.' и писала колонку для еженедельного журнала 'New York Magazine'. В 1969 году Глория опубликовала статью 'After Black Power, Women's Liberation', имея в виду движение за гражданские права чернокожего населения Америки (America). Эта статья, наряду с поддержкой права женщин на аборт, сделала Глорию лидером феминистского движения национального масштаба.

Глория работала над тем, чтобы женщины получили равные с мужчинами политические и экономические возможности, ратовала за увеличение количества женщин на руководящих должностях, в том числе, в Конгрессе и правительстве, выступала против апартеида в Южной Африке (South Africa), против экономической и социальной дискриминации не только женщин, но и афроамериканцев, латиноамериканцев и других национальных меньшинств. Стайнем - яростная противница порнографии и принятой на Востоке практики женского обрезания. В 1993 году Стейнем была введена в Национальный женский зал славы (National Women's Hall of Fame).