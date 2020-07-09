Впервые в истории состояние бизнесмена превысило $180 млрд, – Forbes

Капитализация Amazon 8 июля достигла $1,54 трлн. В результате, состояние Безоса, которому принадлежит 11,1% акций, оценивается $182,6 млрд. Как сообщает Forbes, это рекордная величина за все время подобной статистики.

Акции Amazon упали на 15% в начале марта из-за общего падения рынков, связанного с пандемией коронавируса. Но с тех пор они выросли на 80%. Биржа не могла не заметить, что бизнес электронной коммерции является одним из самых перспективных во время коронакризиса.

В марте Amazon сообщила, что наймет дополнительно 100 тыс. человек в США для работы на складах и доставки товаров. Причина – клиенты стали делать намного больше онлайн-заказов из-за эпидемии коронавируса и вводимых властями ограничений на передвижения.

Безос впервые стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes в июле 2017 года, но через несколько часов потерял это звание, так как в тот же день Amazon сообщила о большом снижении квартальной прибыли. В октябре 2017 года она снова поднялся на вершину после сильного отчета о доходах за третий квартал, и с тех пор практически постоянно остается там.

В рамках соглашения о разводе летом 2019 года Безос передал четверть своего пакета акций Amazon бывшей жене. Если бы он сохранил эти акции, то сейчас его состояние оценивалось бы в $240 млрд.

Напомним, Министерство финансов США 8 июля оштрафовало Amazon на $134 тыс. за нарушение санкций, которые были введены против России.