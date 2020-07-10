Байден представил свой экономический план, у Трампа его назвали "катастрофой"

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден представил свой план спасения экономики США, пострадавшей от пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

По словам Байдена, его план в 700 млрд долларов станет крупнейшей инвестицией в экономику США со времен Второй мировой войны. Байден считает, что его экономический план станет началом бума производства и новых технологий в стране.

Кампания президента США Дональда Трампа уже заявила, что план Байдена станет катастрофой.

Во время своего выступления на металлургическом заводе в штате Пенсильвания, Байден сказал, что неудачи президента "привели к ужасным человеческим жертвам и огромным экономическим потерям".

"Снова и снова работающие семьи расплачиваются за некомпетентность этой администрации", – заявил Байден.

Ожидается, что на президентских выборах в США в ноябре будет преобладать тема коронавируса и его экономические последствия, которые оставили без работы десятки миллионов американцев.

Байден назвал свой план "Покупай американское". Он предложил увеличить государственные расходы на продукты американского производства на 400 млрд долларов, в дополнение к 300 млрд долларов на исследования и разработку новых технологий, включая электромобили и сети 5G.

"Когда федеральное правительство тратит деньги налогоплательщиков, мы должны использовать их для покупки американских продуктов и поддержки американских рабочих мест", – сказал Байден.

Штат Пенсильвания является критическим полем битвы для кандидатов. В 2016 году Трамп выиграл там выборы с небольшим отрывом, а для Байдена этот штат является родным, он вырос в городе Скрантон.

Слоган Байдена "Покупай американское" сравнили с принципом президента США Трампа "Сначала Америка". Но Байден заявил, что Трамп не смог "вернуть рабочие места и производство" и во время пандемии защищал богатых "приближенных и приятелей" вместо семей из рабочего класса.

Недавно к гонке за президентское кресло в США присоединился рэпер Канье Уэст, когда в День независимости США заявил, что собирается баллотироваться в президенты. Позже он рассказал, что хочет руководить США, как "Черная пантера" Вакандой из вселенной Marvel. Уэст также заявил, что порвал связь с Трампом и готов выиграть выборы.