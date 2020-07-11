"Уходи, Москва!". Тысячи жителей Хабаровска вышли в поддержку задержанного губернатора Фургала

Сегодня, 11 июля, в Хабаровске прошла демонстрация в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает местное издание Хабаровский край сегодня.

Изначально площадь Ленина, на которой планировался митинг, была огорожена забором, но протестующие прорвались через него и прошли по прозжей части, скандируя лозунги в поддержку губернатора.

Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Мы здесь, власть!", "Свободу!", "Уходи, Москва!", "Свободу Фургалу!". Автомобилисты поддерживают их сигналами. Местные жители требует судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве.

Также издание пишет, что нынешняя акция по численности может быть даже больше, чем последние "Бессмертные полки", на которые собиралось до 60 тысяч человек.

В то же время, пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко отмечает, что, по разным оценкам, в акции в поддержку губернатора "в разное время" участвовали около 20 тыс. человек. Официальной оценки числа митингующих пока нет.

Фото: dvnovosti.ru

Подобные акции в поддержку Фургала прошли также в Комсомольске-на-Амуре, многих других районах Хабаровского края. Информации о каких-либо инцидентах и задержаниях от УМВД пока не поступало.

Фургала задержали в Хабаровске утром 9 июля и доставили в Москву для предъявления обвинений. Следствие подозревает губернатора в покушении на убийство и организации убийств бизнесменов в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.