Сбежавшая из Китая вирусолог рассказала "правду" о коронавирусе

Об этом бежавшая в США из Гонконга вирусолог рассказала Fox News.

Она работала в Гонконгской школе общественного здравоохранения и сбежала в США в конце апреля.

"Причина, по которой я приехала в США, заключается в том, что я передаю правду о COVID-19", — заявила Янь телеканалу и добавила, что если бы попробовала рассказать свою историю в Китае, то ее бы "заставили исчезнуть и убили".

Янь утверждает, что была одной из первых, кто начал изучать новый коронавирус. В 2019 году ее начальник якобы попросил ее обратить внимание на случаи заболевания, похожего на SARS (атипичную пневмонию). Однако из-за запрета правительства проводить ученым из Гонконга исследования на территории материкового Китая она попыталась узнать подробности у своих знакомых.

Один из друзей Янь, ученый китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, якобы сообщил ей о передаче заболевания от человека к человеку еще 31 декабря, задолго до признания этого факта властями Китая.

Янь рассказала об этом своему руководителю в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктору Лео Пуну, однако в ответ тот якобы"просто кивнул". Позднее он посоветовал Янь "молчать и быть осторожной". По ее словам, соруководитель лаборатории, профессор Малик Пейрис, также знал о происходящем, но ничего не сделал.

Несколько дней спустя, 9 января, ВОЗ выпустила официальное заявление со ссылкой на данные китайских властей, что новый коронавирус может вызывать тяжелые последствия, но не может легко передаваться между людьми.

Янь отмечает, что она и ее коллеги в Китае обсуждали странный вирус, но в определенный момент обсуждения внезапно прекратились. По ее словам, доктора заявляли: "Мы не можем говорить об этом, но нам следует носить маски".

Представители ВОЗ отвергли обвинения о сокрытии информации, пишет Fox News. В организации сообщили, что Ли-Мэн Янь, Пун и Пейрис никогда не работали напрямую на организацию. В китайском посольстве в США сообщили, что ничего не знают о Ли-Мэн Янь.

Напомним, по данным СМИ, Китай еще в апреле ограничил публикацию исследований о происхождении коронавируса SARS-Cov-2. По новым правилам все научные статьи по теме будут подвергаться дополнительной проверке перед отправкой на публикацию, и должны быть одобрены должностными лицами центрального правительства.