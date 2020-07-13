"Я ошибался". В Техасе умер 30-летний мужчина, посетивший "COVID-вечеринку"

В США умер 30-летний пациент, подхвативший коронавирус на "COVID-вечеринке в Техасе. Он считал, что коронавируса на самом деле нет. Об этом сообщает The Guardian.

"Незадолго до своей смерти, пациент сказал медсестре: "Я думаю, что сделал ошибку, я считал, что это обман, но это не так", – передал слова умершего пациента главный врач методистской больницы в Сан-Антонио Джейн Эпплби.

"Я не хочу быть паникером, мы просто пытаемся поделиться некоторыми примерами из жизни, чтобы помочь понять людям, что этот вирус очень серьезен и может легко распространяться", – добавила врач.

"COVID-вечеринка" – это собрание, проводимое кем-то с диагнозом коронавируса, чтобы проверить, действительно ли вирус реален и узнать, может кто-нибудь другой им заразиться.

По словам Эпплби, опубликовать эту историю ее побудил рост числа инфицированных коронавирусом в штате. Доктор отметила, что 22% тестов выявили COVID-19, в сравнении с 5% несколько недель назад.

Также Эпплби добавляет, что в больницу все чаще начали попадать молодые люди в возрасте 20 и 30 лет.

"Пожалуйста, надевайте маску, оставайтесь дома, когда можете, избегайте больших скоплений людей и мойте руки", – попросила врач.

Высокопоставленные чиновники в Хьюстоне, крупнейшем городе в Техасе, призвали ввести карантин, так как больницы работают на пределе своих возможностей, пытаясь справиться с потоком новых зараженных.

На минувшей неделе Техас продолжил бить рекорды по случаям коронавируса. В минувшее воскресенье, 13 июля, в штате подтвердили 8 196 новых случаев заболевания, 80 летальных исходов, и в общей сложности 10 410 человек были госпитализированы.

Но решение о введении карантина в штате должен принять губернатор-республиканец Грегом Эбботтом, который считает такой шаг – крайним средством.

Напомним, в Перу крестьяне пленили рабочих, обвинив их во внедрении 5G и распространении COVID-19. Жители отказываются отпускать рабочих, пока они не уберут антенны.