Китай и США обменялись санкциями из-за репрессий против уйгуров в Синьцзяне

Китая объявил об ответных санкция против должностных лиц США, требуя не вмешиваться во внутренние дела, связанные с Синьцзяном. Об этом сообщает CNN.

Ответные санкции Китая затронут американских политиков, включая сенаторов Марко Рубио и Теда Круза. Пекин принял меры после того, как США ввели санкции из-за нарушения прав человека в Синьцзяне, регион заселен разными этническими группами, среди которых, тюркский народ уйгуры.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин призвала США "прекратить вмешиваться в дела Китая".

"Дела Синьцзяна являются внутренними делами Китая, и США не имеют права вмешиваться. Мы призываем США немедленно отозвать свое ошибочное решение и прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая или подрывать его интересы. Мы будем действовать, основываясь на развитии ситуации", – заявила представительница МИД Китая.

Она также добавила, что санкции против США вступают в силу в понедельник, 13 июля, но не открыла подробностей о последствиях принятых мер.

Санкции Вашингтона против китайских чиновников включают в себя замораживание всех американских активов и запрет для граждан США вести бизнес с людьми из санкционного списка. Также китайские политики столкнутся с визовыми ограничениями, не позволяющие им и членам их семей въезжать в США.

По оценкам Госдепартамента США, с 2015 года до 2 млн йугуров, большинство из которых мусульмане", содержатся в огромных лагерях перевоспитания в Синьцзяне, что является масштабными репрессиями со стороны Пекина.

Также Палата представителей США одобрила санкции против Гонконга. Американские санкции будут введены из-за закона о нацбезопасности, который на днях принял Пекин. В США считают, что закон существенно ограничит свободы, гарантированные при передаче территории Китаю.