Палата представителей США одобрила санкции против Гонконга
Американские санкции будут введены из-за закона о нацбезопасности, который на днях принял Пекин. В США считают, что закон существенно ограничит свободы, гарантированные при передаче территории Китаю
Палата представителей США одобрила новые санкции в отношении Гонконга после того, как Пекин принял закон о нацбезопасности. Об этом сообщает ВВС.
Новые санкции со стороны США будут направлены против банков Гонконга, которые ведут дела с китайскими чиновниками. Санкции еще предстоит одобрить Сенату, а после передать документ на подпись президенту Дональду Трампу.
По словам многочисленных критиков закона о нацбезопасности Гонконга, китайский закон ограничивает свободы, которые были гарантированы на протяжении 50 лет, когда завершилось британское правление в 1997 году.
"Закон является жестоким и суровым преследованием народа Гонконга, призванный уничтожить обещанные ему свободы", – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
В Китае же заявляют, что закон о нацбезопасности был необходим, чтобы остановить протесты, которые проходили в Гонконге в течение 2019 года. Решение Пекина в ООН поддержали более 50 стран во главе с Кубой.
Американский закон об автономии Гонконга, принятый Палатой представителей, налагает санкции на банки, которые ведут дела с китайскими чиновниками, участвующими в расправах над протестующими.
Пелоси добавила, что закон является "экстренно необходимым ответом на (принятие Китаем, – ред.) его так называемого закона о "национальной безопасности", который призван разрушить демократические свободы в Гонконге".
Еще до подписания документа США уже начали отменять особый статус Гонконга, прекратив экспорт оборонной продукции и ограничив доступ к высокотехнологичной продукции. В прошлом году США также подписали закон о правах человека и демократии, поддерживающий протестующих в Гонконге.
Как ранее сообщал Фокус:
- Парламент Китая решил принять спорный закон о Гонконге. Всекитайское собрание народных представителей (парламент) Китая приняло резолюцию, которая позволяет его Постоянному комитету разработать закон о национальной безопасности Гонконга.
- Также в Гонконге ввели уголовную ответственность за освистывание гимна Китая. За неуважение к гимну жителям города грозит крупный штраф или 3 года тюрьмы.
- 30 июня президент Китая Си Цзиньпин подписал скандальный закон, который по словам правозащитников, эффективно ограничит протесты в Гонконге и свободу слова.
- НАТО, ЕС и Британия попросили Китай "отойти от края пропасти". Мировая общественность негативно отреагировала на новый закон для Гонконга, который был принят Китаем.
- В первый день действия закона о нацбезопасности в Гонконге задержали 300 человек. В день возвращения Гонконга КНР в городе проходили массовые демонстрации, несмотря на запрет от городской власти.