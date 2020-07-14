ВОЗ советует пока не рассчитывать на "идеальную вакцину" или уничтожение коронавируса
Эксперты из Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что долгожданная вакцина от коронавируса не будет однозначным завершением пандемии. Человечеству придется научиться жить с условиях риска коронавируса. Об этом сообщает Forbes.
"Ожидать, что мы уничтожим этот вирус в ближайшие месяцы, нереально. Как и полагать, что волшебным образом мы получим идеальную вакцину, к которой у всех будет доступ", – заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.
По словам экспертов, людям придется придерживаться элементарных мер общественного здравоохранения и гигиены в течение многих месяцев в будущем.
"Мы можем и будем разрабатывать вакцину. Вопрос в том, насколько эффективной она будет? И что более важно и тревожно, кто получит эту вакцину? И будет ли это распределение справедливым?", – добавил Райан.
Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи также заявил, что "хотел бы сделать более разумное предположение, что когда-нибудь в начале 2021 года у нас будет пара безопасных и эффективных вакцин".
В это же время, Фаучи, как и Райан, беспокоится о справедливом распределении любых возможных вакцин.
"очевидно, что вы в конечном итоге хотите вакцинировать всех, но когда дозы поступят, вам придется расставить приоритеты", – подытожил Фаучи.
Также в ВОЗ видит четыре основных сценария развития заболевания коронавирусом. По мнению экспертов, все страны подвержены риску, но сложность ситуации с COVID-19 в них разная.