Вакцина от COVID-19 может оказаться малоэффективной, – исследование в Германии

Ученые обнаружили, что со временем количество антител к коронавирусу, выработанных в крови пациентов, существенно снижается.

Результаты исследования ученых из мюнхенской клиники Швабинг показывают, что антитела к коронавирусу в крови пациентов, заразившихся им несколько месяцев назад и сумевших побороть болезнь силами собственного иммунитета, постепенно исчезают. Об этом сообщила газета Handelsblatt.

Именно в этой клинике проходили лечение первые в Германии пациенты с коронавирусом.

"Мы наблюдали снижение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов", – сказал руководитель исследования Клеменс Вендтнер.

Пока не ясно, в какой степени это повлияет на долгосрочный иммунитет и стратегии вакцинации. "Однако за этим необходимо внимательно следить", – добавил он.

Вендтер пояснил, что на формирование долгосрочной защиты организма от инфекции оказывает влияние не только иммунитет, приобретаемый при помощи B-лимфоцитов (наличие именно такого иммунитета определяют антитела), но и приобретаемый при помощи T-лимфоцитов. Последний, вероятно, может защитить организм тогда, когда антитела были утеряны, указывает эксперт. Т-клетки способны побороть вирус, если организм уже когда-то с ним сталкивался.

Результаты этого исследования подтверждают результаты других аналогичных. Так, китайские ученые ранее опубликовали в Nature Medicine результаты исследования, согласно которому количество антител к коронавирусу в крови бывших пациентов существенно снижается. Особенно заметно это у людей, перенесших заражение бессимптомно. Кроме того, организм пациентов, переболевших со слабыми симптомами, вырабатывал меньше антител и, соответственно, имел более слабый иммунитет.

Исчезновение антител может указывать на то, что вакцина от коронавируса может оказаться малоэффективной, поскольку не будет гарантировать защиту от повторного заражения.

Американские и китайские ученые взяли анализы у врачей, которые боролись с коронавирусом в Ухане, и пришли к выводу, что у человека долгосрочные антитела к COVID-19 могут и не вырабатываться.

Напомним, по словам директора по развитию "Синэво" Николая Бутенко, результаты первых полтора месяца тестирования в Украине показали, что статистика в стране схожа с ситуацией в мире. "В среднем уровень коллективного иммунитета в Украине составляет 5%. Это дает основания говорить, что сегодня коллективного иммунитета в стране фактически нет“, – сказал он.